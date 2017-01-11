بنعبد الله يدخل بخيط أبيض للصلح بين بنكيران وأخنوش

قالت مصادر إعلامية، إن نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، سيدخل ب”خط أبيض” من أجل تدويب الخلافات بين عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين، وعزيز أخنوش أمين عام التجمع الوطني للأحرار.

وأضافت المصادر نفسها، أن أمين عام حزب الكتاب، يحاول تقريب وجهات النظر بين الطرفين، من أجل استئناف مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، بعد البلاغ الذي أصدره رئيس الحكومة، والقاضي بوقف مشاورات تشكيل الحكومة مع حزب الحمامة وامنحد العنصر، أمين عام الحركة الشعبية.

ووصلت مشاورات تشكيل الحكومة إلى الباب المسدود، إذ بات البلوكاج أكبر حاليا، بعدما تحالفت أحزاب الاتحاد الإشتراكي والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، على أن تدخل الحكومة معا، فيما رفض بنكيران ذلك جملة وتفصيلا.

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