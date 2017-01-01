هذه هي الدول والمنظمات التي هنأت الملك بالسنة الجديدة

بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2017، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالعديد من برقيات وبطاقات التهنئة من قادة دول وحكومات الدول الشقيقة والصديقة.

وأعرب هؤلاء القادة، في هذه البرقيات، عن متمنياتهم بالصحة والسعادة لصاحب الجلالة وبمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي تحت القيادة الرشيدة لجلالته.

ويتعلق الأمر أساسا برؤساء الدول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، وصاحب الجلالة فيليب، ملك بلجيكا وصاحبة الجلالة الملكة ماتيلد، وفلاديمير بوتين، رئيس فدرالية روسيا، وكسي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، ويواكيم غاوك وأنغيلا ميركل، على التوالي رئيس ومستشارة جمهورية ألمانيا الفدرالية، وسيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية وإنريكي بينيا نييتو، رئيس الولايات المتحدة للمكسيك، وحادجي إيسوفو موحمدو، رئيس جمهورية النيجر، وبوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا، وكوليندا كراباركيتاروفيتش، رئيسة جمهورية كرواتيا، ويانوس أدير رئيس جمهورية المجر، وبروكوبلوس بافلوبولوس، رئيس جمهورية اليونان.

كما توصل صاحب الجلالة نصره الله ببرقيات مماثلة من شخصيات سامية، وهي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة، أمير دبي، وماريانو راخوي رئيس الحكومة الاسبانية، وكريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، والطيب بكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.

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