الأحد 01 يناير 2017
هذه هي الدول والمنظمات التي هنأت الملك بالسنة الجديدة
اعلن هنا:343x561

مقالات ذات صلة

1 تعليق

  1. 1

    roche

    تهانينا الحارة الى صاحب الجلالة و الاسرة العلوية
    والى الشعب المغربي
    والى جريدة الصباح
    ومن خلالها الى جميع الجرائد
    ادام الله علينا بمنه علينا بالامن و الاستقرار
    وتهانينا الى رجالات البلاد الساهرين على راحتنا
    جزاهم الله خيرا
    وحفظهم الله لاولادهم و وطنهم
    وحفظ الله صاحب الجلالة و نصره

    الرد

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

"الصباح" هي النسخة الالكترونية لصحيفة الصباح الورقيةّ، صحيفة مغربية مستقلة تصدرها مجموعة ايكوميديا
موقع جريدة الصباح 2016

Desktop Version Mobile Version