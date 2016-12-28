حزب بنعبد الله يثمن موقف الملك من العلاقات مع موريتانيا

أصدر بدوره حزب التقدم والاشتراكية بلاغا قويا بخصوص الأزمة بين المغرب وموريتانيا، على خلفية تصريحات حميد شباط، أمين عام الاستقلال.

وقال بلاغ حزب الكتاب، أن “المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خصص الحيز الأكبر من أشغال اجتماعه الدوري، المنعقد أمس الثلاثاء 27 دجنبر 2016، لتدارس أهم التطورات السياسية التي عرفتها الساحة الوطنية والدولية خلال الفترة الأخيرة، حيث ثمن، بداية، مضامين الاتصال الذي أجراه جلالة الملك محمد السادس، أيده الله، مع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، المؤكدة على التشبث بالعلاقات المتينة والعريقة بين الشعبين المغربي والموريتاني، والقائمة على حسن الجوار والتضامن، وعلى الاحترام الراسخ لسيادة موريتانيا ووحدتها الترابية، وفقا لمقتضيات القانون الدولي، وحرص المغرب القوي على صيانة هذه العلاقات الثنائية المتميزة ضد أي محاولة للمساس بها”.

وبخصوص الحكومة، أكد حزب نبيل بنعبد الله، “في سياق تداوله في باقي مستجدات الأوضاع السياسية الوطنية، تناول المكتب السياسي مسألة تشكيل الحكومة، وتوقف عند الأهمية البالغة التي بات يكتسيها الإسراع بتكوين أغلبية قوية، وقادرة على رفع التحديات الوطنية على جميع الأصعدة، وذلك بناء على قاعدة برنامج حكومي متكامل، وميثاق سياسي واضح، يضعان المصالح العليا للوطن والشعب فوق كل اعتبار”.

وأضاف “في هذا الإطار، توقف المكتب السياسي عند اللقاء الذي عقده المستشاران الملكيان، بتعليمات سامية من جلالته، مع رئيس الحكومة المعين، مثمنا دلالته السياسية القوية. وبالمناسبة، أعرب المكتب السياسي عن أمله وثقته في أن يكون ذلك كفيلا بفتح آفاق جديدة أمام المشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، تتيح، في أقرب الآجال، استئناف العمل الحكومي والتشريعي، لأجل تمكين بلادنا من مواصلة تفعيل مختلف أوراش الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والانكباب الجدي والناجع على معالجة القضايا الحقيقية والأساسية لعموم الشعب المغربي، والفئات المستضعفة منه على وجه الخصوص”.

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