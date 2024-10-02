وزير الإعلام الفلسطيني يثمن جهود الملك لدعم الشعب الفلسطيني

ثمن وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف، الاثنين بالرباط، جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضاياه العادلة. وأشاد الوزير الفلسطيني، في تصريح للصحافة، عقب مباحثات مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد “بجهود جلالة الملك والمملكة المغربية لدعم ونصرة القدس والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية من أجل الحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني”.

وقال عساف “نجدد شكرنا لكل المواقف المغربية الداعمة للحق الفلسطيني بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ومواقف جلالته السياسية والدعم المادي الذي يقدمه تحديدا من خلال وكالة بيت مال القدس لأهلنا في القدس”.

وبعدما استعرض الدعم الذي يقدمه جلالة الملك لأهل مدينة القدس وقطاع غزة، أكد عساف الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، أن هذا “الدعم المغربي يساهم في تعزيز صمود الفلسطينيين”.

من جانبه، جدد بنسعيد التأكيد على الموقف التاريخي الثابت والراسخ للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال الوزير، في تصريح مماثل، إن القضية الفلسطينية ترقى إلى مستوى القضية الوطنية، والتي ما فتئ يؤكد على ذلك الملك في مختلف المناسبات، وآخرها خطاب العرش لسنة 2024.

وتم خلال هذا اللقاء التأكيد على متانة وقوة العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية ودولة فلسطين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه فخامة الرئيس محمود عباس.

كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون بين المغرب وفلسطين في مختلف القضايا المتعلقة بالإعلام، وتقديم الدعم المغربي لفلسطين لإيصال صوت الشعب الفلسطيني الشقيق للعالم عبر الإعلام، فضلا عن تعزيز التنسيق في مختلف الأجهزة الإقليمية والدولية.

وهمت هذه المباحثات، أيضا، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والاتفاق على تعزيز الحضور الإعلامي المغربي بفلسطين، وتقوية الحضور الإعلامي الفلسطيني بالمغرب.

يذكر أن هذه المباحثات جرت بحضور عدد من المسؤولين الفلسطينيين، من بينهم مدير التلفزيون الفلسطيني ومدير وكالة الأنباء الفلسطينية وسفير فلسطين بالرباط.

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