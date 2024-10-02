برقية تهنئة من الملك إلى الرئيس الصيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الصين الشعبية، شي جين بينغ، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب صاحب الجلالة، في هذه البرقية، للرئيس الصيني، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات بموفور الصحة والسعادة والهناء، وللشعب الصيني الصديق بمزيد التقدم والرقي والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما لا يفوتني بهذه المناسبة، أن أشيد بالمستوى الممتاز لعلاقات الصداقة النموذجية القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي نحرص سويا على مواصلة تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة”.

وأضاف جلالته “وإنني لعلى يقين بأن المبادرات البناءة والمتكاملة التي يعتمدها بلدانا، في هذا الإطار، ستساهم في تقوية تعاوننا الثنائي، واستشراف آفاق جديدة لشراكتنا الاستراتيجية، تستجيب لطموحاتنا المشتركة”.

وفي هذا الصدد، جدد جلالة الملك التعبير عن عزمه القوي على المضي قدما بمعية الرئيس الصيني، وبنفس روح الصداقة والثقة المتبادلة، في ترسيخ الطابع الواعد والقوي للشراكة المغربية – الصينية، لما فيه خير الشعبين والبلدين.

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