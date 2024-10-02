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أمريكا تشيد بالملك

منذ دقيقة واحدة
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قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بلاغ صدر عقب المباحثات التي جرت الثلاثاء بواشنطن، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تثمن الدور الحيوي الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح البلاغ أن “هذا الدور تجسده ريادة المغرب في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في غزة، ودعم إرساء الاستقرار في الضفة الغربية والمساهمة في إحياء دور السلطة الفلسطينية.

وأضاف البلاغ أن وزير الخارجية الأمريكي أشاد أيضا بـ”الجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب لإنهاء الجمود السياسي في ليبيا ومعالجة انعدام الاستقرار في منطقة الساحل”.

منذ دقيقة واحدة
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