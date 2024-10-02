برقية تهنئة من الملك إلى رئيس غينيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الفريق الأول مامادي دومبويا رئيس غينيا، رئيس الدولة، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “في غمرة تخليد جمهورية غينيا ذكرى عيدها الوطني، يسرني أن أتوجه إلى فخامتكم بأصدق تهانئي، مقرونة بأحر متمنياتي للشعب الغيني بموصول السعادة والرخاء”.

كما أكد جلالة الملك للرئيس الغيني، بهذه المناسبة، حرص المملكة المغربية الراسخ على مواصلة التعاون الوثيق مع جمهورية غينيا من أجل توطيد روابط الأخوة والصداقة والتضامن القائمة بين الشعبين والبلدين.

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