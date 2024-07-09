برقية تهنئة من الملك إلى ستارمر بمناسبة تعيينه وزيرا أولا للمملكة المتحدة

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى كير ستارمر، بمناسبة تعيينه وزيرا أولا للمملكة المتحدة.

وجاء في برقية الملك “بمناسبة تعيينكم وزيرا أولا للمملكة المتحدة، إثر فوز “حزب العمال” في الانتخابات التشريعية، يطيب لي أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، راجيا لكم كامل التوفيق في مهامكم السامية، خدمة لتقدم وازدهار الشعب البريطاني الصديق”.

وأضاف جلالته، في هذه البرقية، “وهي مناسبة سانحة، لأعبر لمعاليكم عن مدى ارتياحي للمستوى المتميز لعلاقات الصداقة المتينة والتعاون الوثيق التي تربط بين المملكتين المغربية والبريطانية، مؤكدا لكم حرصي القوي على العمل سويا معكم من أجل المضي قدما في ترسيخ هذه الروابط العريقة، بما يضفي دينامية جديدة على شراكتنا الاستراتيجية الواعدة، ويعزز نهج التشاور الفعال والتنسيق البناء بين بلدينا إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وقال الملك “وإذ أجدد لكم أصدق تهانئي على الثقة التي حظيتم بها لقيادة الحكومة البريطانية، أرجو أن تتفضلوا، صاحب المعالي، بقبول أسمى عبارات تقديري”.

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