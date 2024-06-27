مجلس النواب.. وفد فلسطيني يشيد بمبادرات الملك بشأن القضية الفلسطينية

أشاد وفد فلسطيني، خلال استقباله أمس الأربعاء من طرف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بمبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضية الفلسطينية والتضامن الفعلي والموصول مع الشعب الفلسطيني.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن الوفد الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة، بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريف، عبر عن امتنانه وشكره الجزيل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على مبادرته الإنسانية والمساعدات الطبية للسكان الفلسطينيين بغزة.

كما نوه الوفد الفلسطيني، وفقا للبلاغ، بالعمل الحثيث والمتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف من خلال المساعدات التي تقدمها والمشاريع التي تسهر على إنجازها على أرض الواقع للحفاظ على الهوية والمقدسات التاريخية والحضارية لمدينة القدس الشريف.

وخلال هذا الاستقبال، قدم أعضاء الوفد الفلسطيني لمحة عن الوضع الحالي في كل من القدس وقطاع غزة والمعاناة التي يجتازها الشعب الفلسطيني في هذه الظرفية العصيبة.

من جانبه، جدد الطالبي العلمي التأكيد على الموقف المغربي الرسمي المعبر عنه بشأن القضية الفلسطينية وعلى تضامن ودعم كل مكونات الشعب المغربي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، للقضية الفلسطينية.

وسلط الضوء في هذا السياق، على مختلف المبادرات الملكية السامية “التي تندرج في إطار العناية الكريمة والموصولة التي يوليها جلالة الملك للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني”.

حضر هذا الاستقبال سفير دولة فلسطين بالرباط، جمال الشوبكي، والمدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي.

ويذكر أن الوفد الفلسطيني يضم كل من وزير شؤون القدس، أشرف الأعور، ونائب محافظ القدس، عبد الله صيام، وأمين سر اللجنة العليا للقدس لدى الرئاسة الفلسطينية، معتصم تيم، وخطيب المسجد الأقصى وقاضي في المحكمة الشرعية، محمد سرندح، والرئيس السابق للاتحاد العالمي اللوثري، منيب يونان، ورئيس جامعة القدس، عماد أبو كشك، ورئيس الغرفة التجارية للقدس وأمين سر جمعية مستشفى المقاصد بالقدس، كمال عبيدات.

كما يتشكل الوفد من رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة، خليل أبو فول، ورئيس الجامعة، عمر ميلاد، وأمين عام هيئة رئاسة الجامعة، صفاء ناصر الدين، وعضو مجلس أمناء الجامعة وعضو اللجنة القانونية، نافذ البسوس، وعضو مجلس أمناء الجامعة ورئيس لجنة الكليات الطبية، حسن الزمار، وعضو مجلس أمناء الجامعة وعضو اللجنة القانونية، ممدوح جبر.

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