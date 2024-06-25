سفير فلسطين بالمغرب: إرسال مساعدات طبية إلى غزة يندرج ضمن المواقف الأصيلة للملك

أكد سفير دولة فلسطين بالرباط، جمال الشوبكي، أن توجيه مساعدات طبية لفائدة سكان غزة، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يندرج ضمن المواقف الأصيلة لجلالة الملك اتجاه الشعب الفلسطيني.

وقال الشوبكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “نوجه الشكر الجزيل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المكرمة وهذه المبادرة الانسانية بإرسال 40 طن من المساعدات الطبية الى أهلنا في قطاع غزة”.

وشدد على أن هذه “المساعدات مهمة للغاية كونها تأتي في وقت تشتد الحاجة لها”، مبرزا معاناة المستشفيات والهلال الاحمر الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية من الحصار ومن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد الدبلوماسي الفلسطيني أن هذه المساعدات “ستدخل برا الى قطاع غزة، بمعنى أنها ستصل بسرعة وفي الوقت المناسب”. وذكر بأن هذه المبادرة الإنسانية ليست الأولى من نوعها، مبرزا أنه، بأمر من جلالة الملك محمد السادس، أرسلت مساعدات الى قطاع غزة وإلى القدس مطلع شهر رمضان المبارك.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، قد أعطى تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة.

وتأتي هذه العمليات الإنسانية واسعة النطاق لفائدة الساكنة الفلسطينية لتؤكد الالتزام الفعلي والعناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية.

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