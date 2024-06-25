طالب فلسطيني مقيم بالمغرب يشيد بمبادرة الملك إرسال مساعدات طبية إلى ساكنة غزة

أشاد مهند الشبراوي، وهو طالب فلسطيني في سلك الدكتوراه مقيم بالمغرب، بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة، والتي من شأنها التخفيف من معاناتهم في هذه الظرفية العصيبة.

وقال الشبراوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ” نوجه رسالة عرفان وامتنان إلى جلالة الملك على حسه الإنساني الكبير “، مضيفا أن هذه الالتفاتة مكرمة تنضاف إلى باقي المبادرات التي تفضل جلالة الملك بها على الشعب الفلسطيني.

واعتبر أن طبيعة هذه المساعدات، المكونة من 40 طنا من المواد الطبية والأدوية، من شأنها التخفيف من معاناة سكان غزة في هذه الظروف الصعبة.

وأبرز الشبراوي أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، هو البلد الوحيد الذي تمكن من إدخال مساعدات إنسانية، عن طريق البر، انطلاقا من شمال غزة، وهو ما يؤكد المكانة التي يحظى بها جلالة الملك.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، قد أعطى تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة.

وتأتي هذه العمليات الإنسانية واسعة النطاق لفائدة الساكنة الفلسطينية لتؤكد الالتزام الفعلي والعناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية.

إقرأ أيضا: