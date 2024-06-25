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برقية تهنئة من الملك إلى رئيسة سلوفينيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

منذ 3 دقائق
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بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ناتاشا بيرك موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لناتاشا بيرك موسار، مشفوعة بمتمنيات جلالته الخالصة لشعب سلوفينيا بمزيد الازدهار والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك “ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أعرب لكن عن مدى تقديري للعلاقات الممتازة التي تربط بين بلدينا، مؤكدا لفخامتكن حرصي على مواصلة العمل معا من أجل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”.

منذ 3 دقائق
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