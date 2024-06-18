برقية تهنئة من الملك إلى رئيس سيشل بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية سيشل، وافيل رامكالاوان، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي أن أتقدم إليكم بأصدق تهانئي، مشفوعة بأطيب المتمنيات لشعب السيشل بدوام السعادة والرخاء”.

وأضاف جلالته “كما أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن تقديري العميق لأواصر الأخوة والصداقة التي تجمع بين شعبينا، ولعلاقات التعاون المتميزة القائمة بين بلدينا، مؤكدا لكم استعدادي الدائم للعمل، سويا مع فخامتكم، من أجل توطيد دعائم تعاوننا الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

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