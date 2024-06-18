fbpx
مستجدات

برقية تهنئة من الملك إلى رئيس سيشل بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

منذ 15 ساعة
0

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية سيشل، وافيل رامكالاوان، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي أن أتقدم إليكم بأصدق تهانئي، مشفوعة بأطيب المتمنيات لشعب السيشل بدوام السعادة والرخاء”.

وأضاف جلالته “كما أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن تقديري العميق لأواصر الأخوة والصداقة التي تجمع بين شعبينا، ولعلاقات التعاون المتميزة القائمة بين بلدينا، مؤكدا لكم استعدادي الدائم للعمل، سويا مع فخامتكم، من أجل توطيد دعائم تعاوننا الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

منذ 15 ساعة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.