beIN SPORTS تقدم تغطية استثنائية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024

كشفت beIN SPORTS، الشبكة الرائدة المختصة في بث المنافسات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن خططها لتقديم تغطية استثنائية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024، التي تقام في ألمانيا بين 14 يونيو الجاري و14 يوليوز القادم.

وتوفر beIN SPORTS تغطية شاملة وحصرية لجميع مواجهات البطولة التي تبلغ 51 مباراة، وذلك على قنواتbeIN SPORTS MAX، حيث تقدم كل من قناتي 1 beIN SPORTS MAX وbeIN SPORTS MAX 2 تغطية باللغة العربية، في حين تقدم قناة beIN SPORTS MAX 3 تغطية باللغة الإنجليزية، بينما توفر قناة beIN SPORTS MAX 4 تعليقا باللغة الفرنسية على جميع المباريات. وتقدم قناة beIN SPORTS الإخبارية المفتوحة تغطية واسعة على مدار اليوم بمشاركة 10 من مراسلي beIN في ألمانيا.

وقد بدأت القناة بتغطية البطولة قبل انطلاقها من خلال برامج متنوعة ومنها برنامجً الصباح الرياضي وبرنامج المساء الرياضي وبرنامج تحدي beIN وبرنامج قبل صافرة الانطلاق، وغيرها الكثير والتي تبث عبر أستوديوهاتها المتطورة والمزودة بأحدث التقنيات. كما ستشمل التغطية 14 ساعة متواصلة من البث المباشر باللغة العربية، تبدأ عند منتصف النهار وحتى الساعة 02:00 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، تتضمن تغطية للفعاليات قبل المباراة وبعدها وذلك من موقع الحدث في ألمانيا بالإضافة الى تحليلات من خبراء beIN المتواجدين في الاستوديو في الدوحة.

كما توفرbeIN SPORTS مجموعةً واسعة من البرامج المصاحبة للبطولة، والتي تقدم محتوى فعلي يستعرض أهم مجريات البطولة، مثل برنامج عالم beIN وبرنامج أفضل اللحظات وبرنامج النجوم وبرنامج الجماهير وبرامج وثائقية حول الدول المشاركة وتحليلات المشاهير وأرشيف البطولات السابقة.

كما هو الحال في جميع تغطياتها السابقة، تواصل beIN SPORTS تقديم التغطية الشاملة عبر منصاتها الرقمية أثناء البطولة من خلال محتوى تفاعلي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن أحدث مستجدات المباريات، وأهم المقتطفات بعد كل مباراة، بالإضافة إلى مقابلات سريعة مع أبرز نجوم كرة القدم العالميين. كما يمكن مشاهدة جميع المباريات عند الطلب ومن خلال جميع أنواع الأجهزة عبر منصة beIN CONNECT.

وعقب حصدها العديد من الجوائز العالمية لقاء التغطية الشاملة والمميزة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، تواصل beIN الارتقاء بمستوى تغطية البطولات الرياضية الكبرى، ومن بينها بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024. وتوفر beIN تغطية مميزة لجميع مجريات البطولة المقامة في ألمانيا، من خلال مجموعة من أبرز المواهب الإقليمية والعالمية، بما يضمن تقديم إحصائيات وتحليلات عالية الجودة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وينظم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البطولة كل أربع سنوات، حيث أقيمت النسخة الأولى في عام 1960؛ وتضم البطولة 24 منتخباً وطنياً من مختلف أنحاء أوروبا، تعد أبرزها منتخبات فرنسا وإسبانيا وإيطاليا حاملة اللقب. وتنطلق بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 يوم 14 يونيو الجاري بلقاء يجمع الدولة المستضيفة ألمانيا مع اسكتلندا على ملعب أليانز أرينا في ميونخ في تمام الساعة 12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحصل المشتركون في باقة beIN المخصصة لمشاهدة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 على جهاز استقبال مجاني، في حين يمكن للمشاهدين الاشتراك في عروض الصيف، مع خصومات أفضل عند الاشتراك في وقت مبكر. يرجى زيارة bein.com/summer2024 واستخدام الرمز الترويجي SUMMER2024 للاشتراك في إحدى العروض المتوفرة.

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