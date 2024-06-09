برقية تهنئة من الملك إلى عاهلي المملكة الأردنية الهاشمية

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله، وذلك بمناسبة عيد الجلوس الملكي.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني لعاهلي المملكة الأردنية بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد الجلوس الملكي، “داعيا الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مسيرة الخير والازدهار، في ظل قيادتها الحكيمة”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، أيضا، “إنني لأعتز بالعلاقات المتميزة والوثيقة التي تجمع بلدينا، والتي نتطلع باستمرار وبحرص مشترك إلى مزيد تعزيزها في مختلف المجالات والأصعدة، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين”.

وأضاف جلالته “مجددا لكم تهانئي، مشفوعة بتحياتي الحارة لسائر أفراد أسرتكم الملكية الجليلة وأجمل المتمنيات للشعب الأردني الشقيق، أرجو أن تتفضلوا، صاحبي الجلالة، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري”.

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