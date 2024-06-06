رئيس مجلس النواب يتباحث في سيول مع الوزير الأول الكوري

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أول أمس (الثلاثاء)، بالعاصمة سيول، مباحثات مع الوزير الأول لجمهورية كوريا Han Duck-soo ، لمناسبة مشاركة رئيس مجلس النواب، ممثل صاحب الجلالة في أشغال القمة الأولى الكورية -الأفريقية.

وتمحورت المباحثات التي أجراها راشيد الطالبي العلمي مع الوزير الأول الكوري وحضرها سفير صاحب الجلالة، شفيق رشادي، حول تثمين العلاقات بين البلدين، كما تمت الإشادة بمستواها خاصة أنها تشهد تطورا مستمرا على مختلف الأصعدة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1962.

وتطرق راشيد الطالبي العلمي للأوراش والمشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمبادرات السامية التي اتخذها جلالته والتي جعلت من المملكة المغربية بلدا رائدا على الصعيدين الدولي والإقليمي، خاصة مبادرات الأطلسي وأنبوب الغاز، كما يعتبر المغرب بوابة ليس فقط لأفريقا بل للتعاون جنوب- جنوب، وأساسا للشراكة التي تطمح إليها سيول من خلال القمة الأولى الكورية -الأفريقية.

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