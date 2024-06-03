أمسية “غلوري” للوزن الخفيف تخطف الأنظار

تم وضع اللمسات النهائية على بطاقة القتال لسباق الجائزة الكبرى للوزن الخفيف الثقيل، إذ ستقام جائزة GLORY للوزن الخفيف الثقيل الكبرى لمدة ليلة واحدة لثمانية مقاتلين في 8 يونيو في روتردام أهوي في هولندا، وسوف يتوج أسوأ مهاجم في الوزن الخفيف الثقيل على هذا الكوكب.

وسيشارك في البطولة المغربيان طارق خبابز (58-10-1، 28 KO) وإبراهيم البوني (41-9-1، 22 KO) إلى جانب ستة آخرين من أفضل لاعبي الوزن الثقيل الخفيف على هذا الكوكب اليوم.

خبابز هو بطل العالم للوزن الثقيل الخفيف وسيواجه الفرنسي باسكال توريه (20-6، 7 KOs) في ربع النهائي بينما سيواجه البوني الجامح الذي لا يمكن التنبؤ به بهرام رجب زاده (67-2، 59 KOs) في ربع النهائي. معركة الافتتاح في المساء. خبابز والبوني على طرفي نقيض، مما يعني أن الرجلين قد يواجهان بعضهما البعض في النهائي.

المغربي محمد أمين (29-7، 16 كوس) يواجه الوافد الجديد جيم كاسيريس أيغون (15-1، 12 كوس) في مباراة احتياطية للجائزة الكبرى. يمكن للفائز في هذه المعركة المشاركة في البطولة إذا تعرض اي مقاتل لإصابة في الليل.

بالإضافة إلى الجائزة الكبرى، سيشهد الحدث مواجهتان مغربيتان بامتياز حيث يلتقي سفيان عبد الخالق (4-2-1، 2 KOs) مع مواطنه إلياس شاكر (16-4-1، 6 KOs) وإلياس حموش (34-6) ، 7 كو) يواجه موطنه النجم الصاعد رامي دغير (6-1، 1 كو) في صراع العشرة الأوائل في الوزن المتوسط.

تذاكر GLORY Light Heavyweight Grand Prix متاحة الآن على GLORYKickboxing.com، وسيتمكن المشجعون في المغرب من مشاهدة سباق الجائزة الكبرى للوزن الخفيف الثقيل GLORY على TrillerTV.com، وسيتمكن المشجعون في هولندا من مشاهدته مباشرة حصريًا على Videoland وعلى DAZN في فرنسا وبلجيكا.

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