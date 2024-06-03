Puma توسع حضورها في المغرب بافتتاح متجر جديد في الرباط

احتفلت العلامة التجارية الرياضية الشهيرة Puma الأربعاء 29 ماي بافتتاح أول متجر رئيسي لها في الرباط.

ويقع المتجر الجديد في قلب أكدال، وهو حي مميز في العاصمة، ويمتد على مساحة تقارب 500 متر مربع، حيث يتميز بتصميم عصري بخطوط نظيفة، ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات، بدءاً من المعدات الرياضية وصولاً إلى الإكسسوارات العصرية للرجال والنساء والأطفال.

ويمكن للزوار اكتشاف أحدث الابتكارات من العلامة التجارية الشهيرة، سواء كانت تتعلق بالأداء الرياضي أو مجموعات الحياة العصرية، بما في ذلك التعاونات الحصرية مع مشاهير مثل ريهانا، ومع علامات تجارية رائدة مثل Ami وVogue وFerrari.

ويشكل هذا التوسع خطوة رئيسية في استراتيجية نمو Puma في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يؤكد التزامها بضمان الوصول المباشر إلى منتجاتها، وتعزيز روابطها القوية مع عملائها. وهذا الافتتاح هو ثمرة تعاون وثيق مع Planet Sport، الموزع الرسمي لـPuma في المغرب.

وعبر هشام أبوريزك، المدير العام لـPlanet Sport، عن سعادته بهذا الافتتاح الجديد قائلا، “نحن سعداء جداً بتقديم أول متجر Puma في الرباط. هذا الإطلاق هو معلم مهم في تطوير العلامة التجارية في بلدنا ونحن واثقون من أنه سيحقق نجاحاً كبيراً لدى عملائنا الكرام.”

وقال يوهان كوهلو، المدير العام لتوزيع Puma في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، “لطالما كانت لدى Puma علاقة خاصة مع إفريقيا. يرمز افتتاح هذا المتجر الرئيسي الجديد في الرباط إلى روح التجديد التي نشعر بها بشكل خاص في المغرب. نحن سعداء باتخاذ هذه الخطوة الكبيرة بالتعاون مع شريكنا Planet Sport.”

وخلال الافتتاح الرسمي، احتفلت فريق Puma أكدال بهذه المناسبة من خلال تقديم تجربة غامرة وتفاعلية لضيوفها، مع عروض مبهرة، تعكس اندماج حداثة العلامة التجارية مع التقاليد المحلية للمدينة. ويمثل هذا الافتتاح في الرباط دليلاً قوياً على التزام Puma تجاه السوق المغربي وعزمها على تقديم تجربة تسوق مميزة للمستهلكين.

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