استديوهات MIRAMAX تعلن عن قائمة النجوم المشاركين في فيلم Bridget Jones: Mad About The Boy

أعلنت استديوهات MIRAMAX الحائزة على جوائز عالمية في مجال الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والمملوكة من قبل مجموعة beIN الإعلامية وParamount، عن قائمة الممثلين النجوم المشاركين في الفيلم الرومانسي الكوميدي Bridget Jones: Mad About The Boy والمستوحى من رواية هيلين فيلدينج الشهيرة ليكون رابع إنتاجات هذه السلسلة المميزة.

وتنطلق أعمال التصوير في فيلم بريدجت جونز الجديد بالتعاون بين Universal وStudioCanal واستديوهات MIRAMAX، وهو من إنتاج تيم بيفان وإريك فيلنر وجو واليت في شركة Working Title Films. كما تشارك استديوهات MIARAMX وStudioCanal في تمويل الفيلم.

وتعود رينيه زيلويجر، الحائزة على جائزتي أوسكار، لتلعب مرة أخرى بطولة الفيلم بجانب هيو جرانت وإيما ثومبسون وتشيوتيل إيجيوفور وليو وودال، في حين تشارك كل من إيسلا فيشر، المعروفة بأدوارها في ذا جريت كاتسبي وويدينج كراشرز، وجوزيت سيمون، التي اشتهرت بالتمثيل في أناتومي أوف ايه سكاندال وسمول آكس، ونيكو باركر، الذي شارك في هاو تو ترين يور دراجون وسن كوست، وليلى فرزات، والتي شاركت في آي هيت سوزي وبلاك ميرور: جوان إز أوفل، للمرة الأولى في هذه السلسلة. وتلعب سارة سليماني وسالي فيليبس وشيرلي هندرسن وجيمس كوليس أدوار أصدقاء بريدجت، فيما تؤدي جيما جونز وجيم برودبنت دوريّ الأب والأم لها. كما تعود سيليا إمري ونايل بيرسن وجوانا سكانلان للظهور مرة أخرى في الفيلم الجديد.

ويخضع الفيلم حالياً لعمليات الإنتاج، وهو من إخراج مايكل موريس بناءً على رواية هيلين فيلدينج، التي شاركت في كتابة النص مع آبي مورجان ودان ميزر، ومن المتوقع أن يقدم الأسلوب ذاته الذي حظي بإعجاب الجمهور في الأجزاء السابقة. كما تعمل هيلين فيلدينج في هذا الفيلم منتجة منفذة بجانب أميليا جرانجر وسارة-جين رايت.

ويحافظ أحدث أجزاء السلسلة المحببة على إرث أفلام بريدجت جونز، التي حققت مجتمعة أكثر من 760 مليون دولار أمريكي في صالات السينما في جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أن يتم عرضه للمرة الأولى في صالات السينما حول العالم والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعبر خدمة بيكوك في الولايات المتحدة في 14 فبراير2025.

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