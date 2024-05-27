معرض العقار المغربي بباريس يستقبل أزيد من 40 ألف زائر

أسدل الستار، مساء أمس (الأحد) بالمركز الدولي للمعارض “باريس بورت دو فرساي”، على فعاليات الدورة الـ 19من “معرض العقار المغربي” في باريس (سماب إيمو باريس 2024)، المنطلقة الجمعة الماضي.

وتميزت دورة هذه السنة من معرض باريس، الذي يعد أكبر حدث عقاري مغربي في الخارج، بكونها “استثنائية وناجحة بكل المقاييس”، إذ استقطبت أزيد من 40 ألف زائر (أكثر من أربعين ألف زائر ) من فرنسا ومن بلدان أوروبية مجاورة.

وقدمت خلال هذا المعرض، الذي تميز بمشاركات متميزة لأبرز المنعشين العقاريين في المغرب، عروض شملت مئات المشاريع العقارية في أكثر من 60 مدينة مغربية، حظيت بتوافد مكثف لمغاربة العالم الراغبين في الاستثمار ببلدهم الأم، وعلى رأسهم المقيمون في فرنسا.

من جهتهم، عبر عدد من العارضين الممثلين لشركات عامة وخاصة، والذين تجاوز عددهم 45 شخصا، عن ارتياحهم لنتائج المعرض ورقم المعاملات الذي حققوه، مشيرين إلى أن الإقبال كان كبيرا على جميع أصناف العقارات، خصوصا ذات “الجودة العالية” و”المتوسطة”، التي تحظى أيضا بشعبية كبيرة خاصة في المناطق الساحلية، والأراضي الموجودة في تجزئات عقارية.

وإلى جانب كونه فرصة لإبراز العرض العقاري في مختلف المدن المغربية،شكل المعرض مناسبة لتنظيم جلسات مناقشة مع موثقين وخبراء في مجال العقار، وندوات عن التمويل البنكي، وعن برنامج “دعم السكن”، الذي أعلنته الحكومة المغربية، لتمكين زوار المعرض من الاستشارة والاطلاع بدقة على الجانبين القانوني والمتعلق بالقروض البنكية.

في السياق ذاته، أعلنت مجموعة “سماب إيمو” تنظيم معرضين جديدين(Road Show) في نيويورك ومونتريال خلال عام 2025، إلى جانب معرضي بروكسل وباريس.

(ي.ع)