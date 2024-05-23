الملك يهنئ رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، لرشاد محمد العليمي عن خالص التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات للشعب اليمني، بتحقيق تطلعاته إلى المزيد من التقدم والازدهار، في ظل الطمأنينة والأمن والاستقرار.

كما أعرب جلالة الملك عن مدى اعتزاز جلالته بما يربط البلدين من علاقات أخوية راسخة قائمة على التضامن الفاعل، والتعاون المثمر، والتقدير المتبادل، “تلكم العلاقات التي نحرص دائما على تعزيزها لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين”. وأضاف جلالة الملك “وإذ أجدد لكم أصدق التهاني، سائلا العلي القدير أن يمدكم بموصول التوفيق والسداد في خدمة شعبكم، وترسيخ السلم والاستقرار في كافة أنحاء بلدكم الشقيق، فإنني أرجو أن تتفضلوا فخامة الرئيس، بقبول أسمى عبارات تقديري”.