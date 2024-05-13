برقية تهنئة من الملك إلى خوسي راوول مولينو الرئيس المنتخب لجمهورية بنما

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خوسي راوول مولينو، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية بنما.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر تهانئه وأطيب متمنياته بكامل التوفيق لخوسي راوول مولينو في مهامه السامية في خدمة شعب بنما الصديق وتحقيق تطلعاته إلى مزيد الرقي والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة، يطيب لي أن أشيد بمتانة الصداقة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية بنما، وبالتطور الحثيث الذي يعرفه التعاون المثمر والبناء بينهما، مؤكدا لفخامتكم حرصي القوي على العمل سويا معكم من أجل تعزيز هذه العلاقات المتميزة على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، والارتقاء بها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه خير شعبينا”.

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