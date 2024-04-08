بالفيديو.. “قفطان 2024” يعود ببرمجة استثنائية وأسماء بارزة في مراكش

كشفت مجلة “نساء من المغرب”، المنظمة لتظاهرة “قفطان 2024″، اليوم الاثنين 8 أبريل 2024، برنامج الدورة 24 من حدثها الرائد في مجال الموضة، المرتقب انطلاق فعالياته في 11 ماي المقبل بمراكش، بمشاركة 15 مصممة.

وأوضحت إشراق مبسيط، مديرة نشر مجلة “نساء من المغرب”، أن هذه الدورة، التي تحمل شعار “المغرب.. أرض القفطان”، ستستعرض تاريخ الزي الأيقوني المغربي في متحف خاص، وستعرف تنظيم دورات تكوينية من تأطير مجموعة من المشاهير، كالمصممة ليلى عزيز، والمصمم روميو، ومصممة المجوهرات ميمي لبيض، والمصممة سلمى بنعمر، إلى جانب تنظيم عرض للأزياء خاص بالمواهب الشابة”.

وتابعت مبسيط، في تصريح لـ”الصباح” على هامش ندوة نظمتها المجلة النسائية بالبيضاء، أن “الموضوع المحوري لهذه الدورة يهدف إلى الغوص في نشأة القفطان والملحمة الرائعة لتطوره، مقترحا رحلة عبر التاريخ المشوق لهذا اللباس العريق، الذي كان في الماضي بسيطا وعاديا، قبل أن يصبح رمزا للأناقة المغربية المتألقة، ومناسبة لتكريم المغرب العريق، الغني والملهم”.

من جهتها، أكدت مصممة الأزياء مريم بوسيكوك، التي أشرفت على اختيار وتتبع وتأطير المواهب الشابة المشاركة في المسابقة، أن هذه الدورة فتحت الباب أمام الشباب بشكل أكبر لإبراز مواهبهم وضخ روح جديدة وتقديم نظرة شبابية على القفطان المغربي.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن المصممات المشاركات في “أسبوع القفطان” المرتقب، بعد غياب سنوات بسبب جائحة “كورونا”، هن: مريم بلخياط وأمينة بوصيري وسهام الهبطي وسميرة مهيدي كنوزي وزينب ليوبي الإدريسي وهند لمطيري وسليمة البوسوني وإيمان أوشن وأمل السوسي عواد وهدى لاريني وفوزية ناصري وإيمان تدلاوي وسلمى سناوي وهند عراقي ونجية بنجلون.

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