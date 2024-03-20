برقية تهنئة من الملك إلى بوتين

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فلاديمير بوتين، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفيدرالية روسيا.

ومما جاء في هذه البرقية “بمناسبة تجديد الشعب الروسي ثقته في شخصكم رئيسا للدولة، يطيب لي أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق في مواصلة قيادة فيدرالية روسيا على درب المزيد من التقدم والازدهار”.

وأضاف جلالة الملك “وإنني لأؤكد لفخامتكم حرصي الراسخ على مواصلة العمل سويا معكم من أجل المضي قدما في توطيد روابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين بلدينا، والقائمة على التقدير المتبادل والتعاون البناء، والسعي معا إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.

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