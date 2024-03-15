الملك يتوصل ببرقية تهنئة من رئيس المجلس الرئاسي الليبي

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يسرني أصالة عن نفسي، ونيابة عن الشعب الليبي أجمع، أن أتقدم إلى جلالتكم، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات”.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الليبي “حفظكم الله، وبلغنا وإياكم هذا الشهر مقرونا بحسن القبول، وتحقيق كل ما نتطلع إليه، من رفعة وتقدم لشعوبنا الزاهرة، في ظل رعاية وتوفيق من الله العلي القدير”.

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