الملك يتوصل ببرقية تهنئة من الرئيس العراقي

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب الرئيس العراقي، في هذه البرقية عن أخلص التهاني وأزكى التبريكات لجلالة الملك بمناسبة إطلالة شهر رمضان المبارك شهر الخير و الرحمة و الجود، سائلا العلي القدير أن يمن فيه على جلالته بالعافية و التوفيق وعلى الشعب المغربي الكريم بالمسرات و البركات وعلى الأمة الإسلامية بالعزة و الرفعة.

ومما جاء في برقية الرئيس العراقي أيضا “نغتنم هذه الفرصة الطيبة لنجدد حرصنا على تعزيز العلاقات و تطوير أواصر الأخوة و التعاون بين بلدينا وشعبينا الشقيقين في المجالات كافة”.

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