خادم الحرمين الشريفين يهنئ الملك بحلول شهر رمضان المبارك

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في برقية خادم الحرمين الشريفين، “يطيب لنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أن نعرب لجلالتكم عن أخلص التهاني، المقرونة بأصدق الأماني بالصحة والسعادة لجلالتكم، والمزيد من التقدم والرخاء للمملكة المغربية وشعبها الشقيق، سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع للصيام والقيام، وأن يجعله شهر خير وبركة على سائر شعوب الأمة الإسلامية، إنه سميع مجيب”.

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