الملك يتوصل ببرقية تهنئة من أمير دولة الكويت

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة من أمير دولة الكويت، صاحب السمو الشيخ مشغل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في برقية أمير دولة الكويت “يطيب لي أن أعرب لجلالتكم عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلا المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على بلدينا الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ويديم على جلالتكم موفور الصحة وتمام العافية، وأن يحقق للمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم كل ما تتطلع إليه من عزة ورفعة وازدهار في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة والرشيدة”.

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