أمسية مغربية متميزة على حلبة غلوري

بعد عام غني بالنزالات والإنجازات، تعود GLORY في حدثها الأخير للسنة الجارية، لتنظيم GLORY 90 في روتردام في هولندا، في 23 دجنبر الجاري.

وسيضع إندي سيميلير لقب وزن الوسط الخاص به في GLORY على المحك، أمام الفائز بـ “House of GLORY” المغربي أنور أولاد الشايب، في الحدث الرئيسي للأمسية.

ويعتبر سيميلير أفضل مقاتل في وزن الوسط، وسوف يواجه الآن اختبارا قويا في نزال ضد أولاد الشايب، الذي هزم المقاتل ضمن العشرة الأوائل في GLORY Robin Ciric، بينما كان في طريقه للفوز ببرنامج تلفزيون الواقع.

وفي الحدث نفسه، حصل نبيل خشاب على فرصته للمنافسة في GLORY Grand Prix، حيث سيواجه الصربي نيكولا فيليبوفيتش، في معركة التصفيات.

وحل البطل المغربي محل نور الدين محيي الدين المصاب، على أن ينال الفائز تذكرته إلى بطولة الوزن الثقيل التاريخية، المكونة من ثمانية لاعبين، التي تبلغ قيمتها 500 ألف دولار والمقرر إجراؤها بداية 2024.

من جهته، يعود مورثيل جرونهارت، البطل السابق في وزن الوسط لمعركته الاحترافية رقم 100، أمام البلغاري تيودور خريستوف.

ويواجه الشيلي إيفان جالاز المغربي إلياس حموش، في الليلة نفسها، بعد إلغاء نزالهما الشهر الماضي في GLORY COLLISION 6.

وسيسعى المنافس الأول إنريكو كيهل إلى حجز مكانه كمنافس جديد على اللقب، أمام البطل تيجاني بزتاتي. ويلتقي الألماني بأرمان هامباريان من أرمينيا.

وفي ختام البطاقة الرئيسية، ينازل الهولندي جان كافا، الوافد الجديد البرتغالي ميغيل ترينداد، بينما سيواجه الكامروني بريس كومبو المغربي محمد توشاسي، في نزال مثير.

وتتضمن التصفيات التمهيدية المجانية لـ GLORY 90، اصطداما في الوزن الثقيل بين التركي Cihad Kepenek سيهاد كيبينيك، ولاعب البيسبول البولندي ميشال بلادزيفيتش، بينما سيلتقي اثنان من المبتدئين في المعركة الافتتاحية حيث تلتقي الهولندية الناشئة نينا فان دالوم بالموهبة البرتغالية الجديدة جلوري ديبورا إيفورا.

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