قال منير الجعواني، مدرب أولمبيك خريبكة، إنه لن يبيع الوهم للجمهور، في ما يخص المنافسة على الصعود، إذ يدبر كل مباراة على حدة، وسيبذل قصارى جهده للنجاح في المهمة، رفقة اللاعبين. وأضاف الجعواني، في تصريح ل”الصباح”، أن الصعود له عدة مقومات، أبرزها جمع أكبر عدد من النقاطأكمل القراءة »
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