البيضاء تحتضن تدريب”Take off”

تنظم وكالة Wellbeing المتخصصة في التدريب والاستشارات بالتعاون مع RS Global Academy، يومي 16 و 17 دجنبر المقبل بالدار البيضاء، تدريبا تطبيقيا عمليا للاتزان النفسي والشخصي “Take off”، يشمل جوانب الحياة الأسرية والعملية والمهنية والاجتماعية والمادية.

ويهدف هذا التدريب، وفق بلاغ للمنظمين، إلى تلقين المستفيدين أساليب إدارة الذات، والخروج من دائرة الفشل والدخول لدائرة النجاح، مع تعليمهم مهارات التواصل الفعال و بناء دائرة اجتماعية مؤثرة، وكذا تخفيض التوتر والضغوط النفسية، وكيفية اختيار شركاء النجاح والتعامل معهم في الحياة، ومعرفة وظائف العقل الواعي واللاواعي وكيفية استخادمهم..

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