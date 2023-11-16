“ماتقيش ولدي” تكشف مخرجات اجتماعها بهيأة تعديل مدونة الأسرة

عقدت منظمة “ماتقيش ولدي”، أمس الأربعاء 15 نونبر 2023، اجتماعا بأعضاء هيأة تعديل مدونة الأسرة، لصياغة المذكرة الاقتراحية الخاصة بتعديل موادها، بما يضمن تجاوز المشاكل التي تهدد سلامة المجتمع المغربي، وأمن الأطفال والقاصرين.

وتمحورت النقط الأساسية للمذكرة المصاغة بشكل مشترك، وفق بلاغ للمنظمة توصلت “الصباح” بنسخة منه، على تأهيل الأفراد قبل الزواج عبر التكوين، وإدماج المجال النفسي، وتعزيز دور المساعدة الاجتماعية و المساعدين الاجتماعيين، وكذا دور الوساطة الأسرية، وخلق “لجنة الخبراء الأسرية” برئاسة قاضي الأسرة، ورقمنة الخدمات و المعاملات الإدارية.

كما ارتأت اللجنة المشتركة المنبثقة من المنظمة و شركائها، ضرورة تضمين المذكرة موادا حول تسهيل الخدمات للمغاربة المقيمين بالخارج ، و حماية حقوق الطفل و القاصرين و ضمانها، و تعزيز المنظومة القضائية بقضاء القرب والاعتماد على الوحدات المتنقلة، ثم تعزيز مبدأ المساواة بين جميع مكونات الأسرة .

للإشارة، تتكون هيأة تعديل مدونة الأسرة من كل من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس رئاسة النيابة العامة ووزير العدل ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وممثل عن المجلس العلمي الأعلى، المرتقب أن يعقدوا، بشكل مشترك مع منظمة “ماتقيش ولدي”، ندوة وطنية في 9 دجنبر المقبل، من أجل مناقشة المذكرة الاقتراحية النهائية ودور مدونة الأسرة في حماية حقوق الطفل عبر ضمان التكافل الأسري.

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