الفتيان في مباراة الحسم أمام أندونيسيا تكفيه نقطة للتأهل إلى ثمن النهائي وطبيب المنتخب أكد جاهزية اللاعبين يخوض المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة مباراة مصيرية مع نظيره الأندونيسي، اليوم (الخميس)، انطلاقا من الواحدة، بملعب غيلورا بينغ تومو بسورابايا، لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمنأكمل القراءة »
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