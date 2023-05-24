ارتفاع أسعار الأغذية بـ 13.3 في المائة

مجتمع
مقالات ذات صلة
مصاحف “محرفة” بسبتة ومليلية
منذ دقيقة واحدة
رجال سلطة في قفص التحكم
منذ دقيقة واحدة
خبراء أجانب لتصحيح أخطاء البرلمانيين
منذ 24 ساعة
“التروتينيت” الكهربائية… فراغ قانوني
منذ يوم واحد
الحشرة القرمزية تتلف محاصيل الريف
منذ يوم واحد
مرحبا “2023”… توقعات بارتفاع الوافدين
منذ يومين
حيار تتقشف على “المعاقين”
منذ يومين
رهان على الخواص لتحقيق النجاعة الطاقية
منذ يومين
مكتب الفوسفاط يكرس ريادته العالمية
منذ يومين
العدوي تتعقب توصياتها بالبيضاء
منذ يومين
البيضاء “تتعسر” في 60 مرحاضا
منذ 4 أيام
750 علامة تجارية في “كريماي”
منذ 4 أيام
شاهد أيضاًإغلاق
-
وضعية التعليم الأولي تحاصر بنموسىمنذ 4 أيام