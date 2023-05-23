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أسواق

منذ 4 دقائق
السلسلة‭ ‬ستفتح‭ ‬عشرة‭ ‬محلات‭ ‬جديدة‭                                     (‬خاص‭)‬
‭”‬كنتاكي‭” ‬تفتتح‭ ‬مطاعم‭ ‬جديدة استثمار‭ ‬إجمالي‭ ‬بلغ‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬ويساهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬300‭ ‬فرصة‭ ‬شغل‭ ‬إضافية أعلنت‭ ‬سلسلة‭ ‬مطاعم‭ “‬كا‭ ‬إف‭ ‬سي‭” ‬المغرب‭ (‬كنتاكي‭ ‬فرايد‭ ‬تشيكن‭) ‬للوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الدجاج‭ ‬المقلي،‭ ‬عن‭ ‬افتتاحها‭ ‬10‭ ‬مطاعم‭ ‬إضافية‭ ‬جديدة‭ ‬بالمغرب‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الجارية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭أكمل القراءة »

Assabah

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منذ 4 دقائق


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