”كنتاكي” تفتتح مطاعم جديدة استثمار إجمالي بلغ 30 مليون درهم ويساهم في توفير 300 فرصة شغل إضافية أعلنت سلسلة مطاعم “كا إف سي” المغرب (كنتاكي فرايد تشيكن) للوجبات السريعة المتخصصة في الدجاج المقلي، عن افتتاحها 10 مطاعم إضافية جديدة بالمغرب خلال السنة الجارية، بعد أنأكمل القراءة »
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