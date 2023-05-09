حريق يلتهم شقة بطنجة اندلع حريق خطير، أول أمس (الأحد)، داخل شقة تقع بمجمع سكني بطريق الرباط جنوب طنجة، وأتى على كامل تجهيزات ومحتويات الشقة، فيما لم يسجل أي خسائر في الأرواح باستثناء تعرض طفل يعاني من التوحد لاختناق حاد بسبب استنشاقه نسبة عالية من أولأكمل القراءة »
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