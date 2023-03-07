fbpx
الصباح TV

فيديو … الأمن الفرنسي يعنف متظاهرين خرجوا للشارع رفضا لقانون التقاعد

منذ 5 ثواني
0

منذ 5 ثواني
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى