لجنة المناخ لمنطقة الساحل … رئيس النيجر يشيد عاليا بدور الملك

أشاد رئيس النيجر، محمد بازوم، رئيس لجنة المناخ لمنطقة الساحل، عاليا، بدور الملك محمد السادس الهام في تفعيل اللجنة.

وأكد الرئيس النيجري، في تصريح للصحافة عقب المؤتمر الثاني لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لمنطقة الساحل، أنه منذ مؤتمر الأطراف “كوب 22″، الذي احتضنت أشغاله مدينة مراكش سنة 2016، “اضطلع الملك محمد السادس بدور محوري في تفعيل هذه اللجنة، من خلال تمويل جميع الدراسات التي مكنت من وضع الأجهزة التي بدأت تشتغل منذ مدة، لاسيما انطلاقا من هذا المؤتمر الثاني”.

وقال بازوم “إنها فرصة للإشادة عاليا بهذا الدور الهام”، موضحا أن قضايا المناخ تحظى بأهمية كبرى، لاسيما بالنسبة لمنطقة الساحل.

وسجل رئيس النيجر أنه لا توجد منطقة في العالم أكثر تضررا من منطقة الساحل جراء تغير المناخ وتداعياته الكارثية على حياة المجتمعات التي تعيش هناك.

وأضاف “لذلك، يوجد أمامنا تحد كبير سنتعامل معه في إطار التنسيق الذي سنعمل على إرسائه بين مختلف الدول الأعضاء في لجنة المناخ لمنطقة الساحل”.

يشار إلى أن أشغال المؤتمر الثاني لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لمنطقة الساحل اختتمت، مساء أمس الجمعة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

ومثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الملك محمد السادس في هذا المؤتمر.