الأمير مولاي رشيد يترأس حفل عشاء أقامه الملك بمناسبة جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس الأميرة للا مريم

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، مساء الجمعة بالرباط، حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الدورة الـ 47 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة الـ 26 لكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، المنظمتين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك من 6 إلى 11 فبراير الجاري.

ولدى وصول صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، إلى مكان الحفل، استعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت له التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموه، على الخصوص، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وشخصيات أخرى.

إثر ذلك، توجه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد إلى القاعة الشرفية، حيث تقدم للسلام على سموه عدد من المدعوين الأجانب والمغاربة والشركاء، قبل أن يلتحق سموه بقاعة الحفل، حيث تم في مستهله عرض شريط يؤرخ لمسار الدورة الـ 47 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة الـ 26 لكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.