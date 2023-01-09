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الصباح الفني

منذ دقيقتين
البريطانيان هيلي وهاي بمراكش حلت المغنية البريطانية أونا هيلي ومواطنها بطل العالم السابق في الملاكمة دافيد هاي، أخيرا، بمراكش، حيث قضيا عطلة نهاية رأس السنة بالمدينة الحمراء، وواصلا مقامهما فيها بقية الأسبوع. ونشر بطل رابطة الملاكمة العالمية وصاحب بطولة المجلس العالمي للملاكمة وبطولة منظمة الملاكمة العالمية، صورةأكمل القراءة »

Assabah

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منذ دقيقتين


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