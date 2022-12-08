فيديو.. طوابير للحصول على تذاكر “لارام” المفقودة نحو قطر

يعيش الباحثون عن تذاكر الدوحة لتشجيع المنتخب الوطني في ربع نهائي كأس العالم، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم (الخميس)، لحظات عصيبة أمام مكاتب الخطوط الملكية الجوية، التي تتحفظ، على ما يبدو، على التذاكر المحدودة والمدعومة من قبل الدولة.

وعاينت “الصباح” طوابير طويلة أمام مكاتب “لارام” بالبيضاء، يعاني فيها المواطنون الأمرين تحت قساوة البرد والأمطار، متشبثين بأملهم في الحصول على تذكرة لمساندة أسود الأطلس خلال مواجهتهم ضد البرتغال، بعد غد (السبت).

وأكد لنا عدد من المواطنين في عين المكان، أنهم ينتظرون أوان دورهم منذ الخامسة صباحا وإلى حدود الساعة، في الوقت الذي نعم فيه قلة من المحظوظين فقط بالحصول على التذاكر خلال فترة وجيزة، توقف بعدها “السيستيم”، حسب ما أخبرهم المسؤولون بالمكاتب.

هذا “العطل المزعوم”، حسب ما قاله بعض المواطنين في الطوابير، ليس إلا “عذرا لتبرير عملية تفريق التذاكر بيناتهم، وحرمان المشجعين المستعدين لدفع أموالهم من أجل الحصول على تذكرة مدعومة من الدولة، أي من أموال دافعي الضرائب”، مضيفين بتذمر وغضب شديدين أن “هادشي ماشي معقول، وغير مقبول أبدا”.

وخصصت “لارام” سبع رحلات استثنائية من العاصمة الاقتصادية نحو الدوحة، وسبع رحلات عودة لمشجعي المنتخب الوطني. كما أن جميع هذه الرحلات ستؤمنها الشركة الوطنية على متن طائرات ذات سعة كبيرة تتراوح طاقتها الاستيعابية بين 274 و340 مقعدا للواحدة.

يسرى عويفي