حوار
بنموسى: سياسات الحكومة ترقيعية
الخبير الاقتصادي أكد أنها ضعيفة سياسيا وتقنيا وسياساتها العمومية همشت النموذج التنموي الجديد أوضح محمد بنموسى، العضو السابق في لجنة النموذج التنموي، أن سياسة الحكومة تتسم بنهج سياسة الترقيع والقرارات الجزئية، والتضليل وتزييف الحقائق، مكذبا الخطاب الحكومي الذي يقول إن مرجعية السياسة الحكومية، هي النموذج التنموي الجديد،أكمل القراءة »
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