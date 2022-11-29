وطنية
الميراوي: لا أهتم بالتشويش
قال إنه وضع أسسا لإصلاح التعليم والجامعات وإعفاء مسؤولين ليس انتقاما قال عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إنه لا يهتم بالتشويش الذي يمارسه البعض، ويواصل عمله الإصلاحي بمنظور واقعي، مع كافة الشركاء المعنيين بهذا الإصلاح الشامل. وأكد المتحدث نفسه، في لجنة التعليم والشؤونأكمل القراءة »
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