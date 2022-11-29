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بوبكدي في لجنة “أنديفيلم”
المهرجان يتخلله عرض 29 فيلما تمثل 11 دولة تم اختيار المخرجة فاطمة بوبكدي لتكون عضوا ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للنسخة الخامسة عشرة من مهرجان “أنديفيلم” للسينما والإعاقة، المنظم من فاتح دجنبر المقبل إلى الرابع منه. وسيكون إلى جانب بوبكدي ضمن لجنة تحكيم المهرجان المخرجة خولة بنأكمل القراءة »
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