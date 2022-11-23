راصـــــــد

الصباح الـتـربـوي
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“تيسير” شرعت الوزارة في التسجيل ببرنامج “تيسير” للموسم الدراسي 2023/2022، منذ أول أمس (الاثنين)، بالنسبة إلى القاطنين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة. وتهم هذه العملية التلاميذ الجدد الذين يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي بالوسط القروي والسلك الإعدادي بالوسطين القروي والحضري. وتعتبر مرحلة التسجيل بهذه الجهة تجريبية فقط، قبل التعميم على باقيأكمل القراءة »
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