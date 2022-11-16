وطنية
تأجيل محاكمة حامي الدين إلى فبراير
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس (الثلاثاء)، تأجيل محاكمة عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية ، المتابع في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، إلى 21 فبراير المقبل. تأجيل الجلسة، رغم جاهزية الملف للمناقشة، جاء لغياب تام لدفاع الطرفين، بسببأكمل القراءة »
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