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وطنية

تأجيل محاكمة حامي الدين إلى فبراير

منذ 15 ثانية
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس (الثلاثاء)، تأجيل محاكمة عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية ، المتابع في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، إلى 21 فبراير المقبل. تأجيل الجلسة، رغم جاهزية الملف للمناقشة، جاء لغياب تام لدفاع الطرفين، بسببأكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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