وطنية
“تسلل” انتخابي بـ 580 مليونا
أحبطته الداخلية بمقاطعات البيضاء وملتمس بتحويل الاعتمادات إلى فصول أخرى ضبطت وزارة الداخلية حالات «تسلل انتخابي» في 9 مقاطعات تابعة لجماعة البيضاء، بعد فحص وتدقيق لمشاريع الميزانيات المحالة على مصالح ولاية جهة سطات-البيضاء، وأعدت جوابا بخصوصها توصل به أعضاء المكتب المسير الخميس الماضي. وكشفت وثائق حصلت عليهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا