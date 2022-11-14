الصباح الفني
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حماة “تسلخ” العروس يوم زفافها تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوالدة عريس مصرية، وهي تعنف كنتها داخل صالون محل للتجميل وتصفيف الشعر في ليلة الزفاف. ويظهر الفيديو المتداول عروسا تجلس على كرسي أحد صالونات التجميل فيما يتم تصفيف شعرها، لتدخل حماتها وتبدأ بالصراخ قائلة “هلأكمل القراءة »
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