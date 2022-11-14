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الصباح الفني

لقطات

منذ دقيقتين
حماة‭ “‬تسلخ‭” ‬العروس‭ ‬يوم‭ ‬زفافها تداول‭ ‬رواد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لوالدة‭ ‬عريس‭ ‬مصرية،‭ ‬وهي‭ ‬تعنف‭ ‬كنتها‭ ‬داخل‭ ‬صالون‭ ‬محل‭ ‬للتجميل‭ ‬وتصفيف‭ ‬الشعر‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬الزفاف‭. ‬ويظهر‭ ‬الفيديو‭ ‬المتداول‭ ‬عروسا‭ ‬تجلس‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬أحد‭ ‬صالونات‭ ‬التجميل‭ ‬فيما‭ ‬يتم‭ ‬تصفيف‭ ‬شعرها،‭ ‬لتدخل‭ ‬حماتها‭ ‬وتبدأ‭ ‬بالصراخ‭ ‬قائلة‭ “‬هل‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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