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“نتفليكس” تحدد موعد عرض “السباحتان”
حددت منصة “نتفليكس” موعد عرض الفيلم “السباحتان”، مؤكدة أنه بإمكان مشتركيها مشاهدة أحداثه ابتداء من 26 نونبر الجاري. ويعد الفيلم الجديد، تصويرا دراميا لقصة حقيقية لشقيقتين هربتا من منزلهما وخاضتا رحلة مروعة قبل إعادة بناء حياتهما وقيام إحداهما بشق طريقها إلى دورة الألعاب الأولمبية. وهربت الشقيقتان يسرىأكمل القراءة »
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