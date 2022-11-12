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قصــــور وعــــدم وضـــــوح

منذ دقيقة واحدة
تقارير أكدت أن 82 في المائة من العائدات الضريبية على الشركات تؤديها 2 في المائة منها فقط كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال 2019، الحدود التي يعانيها النظام الضريبي بالمغرب، وتوقف عند الإكراهات التي تفضي إلى أوجه القصور، والتي تتمثل في عدم استقرار هذا النظام، نتيجة إدراجأكمل القراءة »

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